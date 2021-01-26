Создание spa - quiz

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1020 просмотров
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Всем привет!Задача такая - Создать spa. Что-то на подобии квиза, но не совсем.Этот spa нужен для создания тестов для языковой школы. Преподаватель даёт ученикам дз, а они потом для повторения материала проходят на этом сайте тесты.К имплементации - 1. Роуты    1. /auth , /register , /reset (авторизация/регистрация/восстановление пароля)    2. /tasks (список тестов)    3. /task/taskId (страница теста)        1. Возможность пропуска вопроса        2. Возможность перепрохождения теста        3. По окончании теста показывать какие ответы правильные, а какие не правильные    4. /new (создание теста)        1. Должен быть доступ только у администратора (реализация ролей у пользователей)        2. Возможность добавление названия к тесту        3. Возможность добавления неограниченного количества вопросов и вариантов ответа к ним        4. Возможность ограничивать доступ к тесту определённым пользователям    5. /info (информация о студентах для преподавателя. Доступна лишь администратору)        1. Список студентов и тестов, которые они выполнили/не выполнилиВозможны изменения(Дизайна нет. Можно использовать любую из ui библиотек)

3 года назад
guest_16116781644454
3 года в сервисе
Был
3 года назад