Создание spa - quiz

Всем привет!Задача такая - Создать spa. Что-то на подобии квиза, но не совсем.Этот spa нужен для создания тестов для языковой школы. Преподаватель даёт ученикам дз, а они потом для повторения материала проходят на этом сайте тесты.К имплементации - 1. Роуты 1. /auth , /register , /reset (авторизация/регистрация/восстановление пароля) 2. /tasks (список тестов) 3. /task/taskId (страница теста) 1. Возможность пропуска вопроса 2. Возможность перепрохождения теста 3. По окончании теста показывать какие ответы правильные, а какие не правильные 4. /new (создание теста) 1. Должен быть доступ только у администратора (реализация ролей у пользователей) 2. Возможность добавление названия к тесту 3. Возможность добавления неограниченного количества вопросов и вариантов ответа к ним 4. Возможность ограничивать доступ к тесту определённым пользователям 5. /info (информация о студентах для преподавателя. Доступна лишь администратору) 1. Список студентов и тестов, которые они выполнили/не выполнилиВозможны изменения(Дизайна нет. Можно использовать любую из ui библиотек)