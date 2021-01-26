Node js, wamp сервер, исправить скрипт

[table]Задачанужно сделать: - нажимая на иконку Станции открывается окно, где показывается: температура, влажность воздуха, осадки) - по окну уведомлений надо решить где именно их разместить? Может в каком-то углу? есть карта станций с точками метеостанций, она сейчас на ...