Node js, wamp сервер, исправить скрипт

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Нужно исправить скрипт node js, php, сервер windows 2016

Скрипт платежки

3 года назад
boqdan468456
Богдан 
28 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад