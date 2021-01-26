Восстановить работу интернет-магазина Python, Django

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1073 просмотра
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При разворачивании сайта на сервере, возникли сложности у админа. Необходимо восстановить работу интернет-магазина https://vk.cc/bXHTjJ

PythonDjango
3 года назад
iconmax363
Максим 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад