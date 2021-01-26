Middle Java Developer

$2500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1785 просмотров
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О компании

IT-компания формирует проектную команду для работы над собственным продуктом.

О продукте

Веб-приложение, агрегатор скидочных промокодов зарубежных интернет-магазинов.

Стадия разработки: запущен MVP.

Ожидания от кандидата

Опыт работы со стеком Java фреймворков.

Что нужно будет делать

  • Реализовывать новые задачи по развитию продукта.
  • Покрывать код юнит-тестами.
  • Оптимизировать производительность приложения.
  • Разрабатывать парсеры данных.
Технологический стек проекта

Spring Boot, Java 11, Spring MVC, Spring Data JPA, Maven, Docker, PostgreSQL, Git, API.

Дополнительным плюсом будет

- знание Angular

- знание английского

Преимущества

  • 100% удаленная работа и свободный график
  • 100% свой продукт
  • 100% постоянная загрузка
  • Своевременная оплата труда 2 раза месяц.
  • Возможность влиять на развитие продукта.
  • Возможность развиваться и работать с новейшими технологиями, которые использованы на проекте.
Оплата

$2000-2500 (в зависимости от уровня квалификации)

Обсудить детали и ответить на вопросы буду рада в личной переписке.

3 года назад
Yulia_Timoshenko
Юлия 
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
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