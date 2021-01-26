Middle Java Developer

Кратко о задаче: Мы ищем Full Stack Developer для реализации проекта для авиационной отрасли. Первой задачей будет построение графического интерфейса визуализации обслуживания самолета в аэропорту. Технические требования: Графический интерфейс на Web Приветствуется Frontend- web ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О компании
IT-компания формирует проектную команду для работы над собственным продуктом.
О продукте
Веб-приложение, агрегатор скидочных промокодов зарубежных интернет-магазинов.
Стадия разработки: запущен MVP.
Ожидания от кандидата
Опыт работы со стеком Java фреймворков.
Что нужно будет делать
- Реализовывать новые задачи по развитию продукта.
- Покрывать код юнит-тестами.
- Оптимизировать производительность приложения.
- Разрабатывать парсеры данных.
Spring Boot, Java 11, Spring MVC, Spring Data JPA, Maven, Docker, PostgreSQL, Git, API.
Дополнительным плюсом будет
- знание Angular
- знание английского
Преимущества
- 100% удаленная работа и свободный график
- 100% свой продукт
- 100% постоянная загрузка
- Своевременная оплата труда 2 раза месяц.
- Возможность влиять на развитие продукта.
- Возможность развиваться и работать с новейшими технологиями, которые использованы на проекте.
$2000-2500 (в зависимости от уровня квалификации)
Обсудить детали и ответить на вопросы буду рада в личной переписке.
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