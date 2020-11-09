Гарантирую возврат денег, если работа не понравится. В качестве и сроках - уверена.

Коротко о себе

10 лет опыта работы в IT-компаниях

Основной профиль

Управление проектами

Типы проектов

B2B / B2C SaaS-платформа с видеохостингом, разработкой собcтвенного видео-плеера, API-интеграциями, мобильным приложением. Рынок: USA, EU.

B2B SaaS-платформа для паблишеров (владельцев рекламных площадок (сайтов)) с набором инструментов для монетизации трафика (видео-плеер c instream-рекламой, API-интеграции c outstream-рекламой). Рынок: USA, EU.

B2C продукт в нише e-commerce / shopping. Три года опыта в сфере affiliate marketing, SEO, web-аналитика.

Навыки

Деловая переписка, описание требований, создание вайрфреймов и прототипов, подбор команды, оценка стоимости проекта, постановка задач, контроль выполнения, автоматизация отчетности, работа с заказчиками (стейкхолдерами), поддержка клиентов, анализ и визуализация данных, составление инструкций и гайдов, написание текстов и статей для сайтов.

Методики

Agile-фреймворки: Scrum, Kanban, SAFe (Scaled Agile Framework).

Технологии

HTML/CSS (есть опыт верстки)

PHP, Javascript, Java (имею представление, т.к. проекты писались на этих языках и их фреймворках)

SQL (работаю с базой данных для тестирования задач и принятия data-driven решений)

Инструменты

JIRA&Сonfluence (admin level), Trello, Youtrack, Mindjet MindManager, MS Project, Axure, Balsamiq, Figma, Photoshop.

Английский язык

Upper-intermediate

Хобби (которое постоянно применяю в работе)

Редактура, корректура, написание текстов.

Более подробно

Профиль Linkedin: https://www.linkedin.com/in/yuliia-tymoshenko-279a4489/