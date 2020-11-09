Коротко о себе
10 лет опыта работы в IT-компаниях
Основной профиль
Управление проектами
Типы проектов
B2B / B2C SaaS-платформа с видеохостингом, разработкой собcтвенного видео-плеера, API-интеграциями, мобильным приложением.
Рынок: USA, EU.
B2B SaaS-платформа для паблишеров (владельцев рекламных площадок (сайтов)) с набором инструментов для монетизации трафика (видео-плеер c instream-рекламой, API-интеграции c outstream-рекламой).
Рынок: USA, EU.
B2C продукт в нише e-commerce / shopping. Три года опыта в сфере affiliate marketing, SEO, web-аналитика.
Навыки
Деловая переписка, описание требований, создание вайрфреймов и прототипов, подбор команды, оценка стоимости проекта, постановка задач, контроль выполнения, автоматизация отчетности, работа с заказчиками (стейкхолдерами), поддержка клиентов, анализ и визуализация данных, составление инструкций и гайдов, написание текстов и статей для сайтов.
Методики
Agile-фреймворки: Scrum, Kanban, SAFe (Scaled Agile Framework).
Технологии
HTML/CSS (есть опыт верстки)
PHP, Javascript, Java (имею представление, т.к. проекты писались на этих языках и их фреймворках)
SQL (работаю с базой данных для тестирования задач и принятия data-driven решений)
Инструменты
JIRA&Сonfluence (admin level), Trello, Youtrack, Mindjet MindManager, MS Project, Axure, Balsamiq, Figma, Photoshop.
Английский язык
Upper-intermediate
Хобби (которое постоянно применяю в работе)
Редактура, корректура, написание текстов.
Более подробно
Профиль Linkedin: https://www.linkedin.com/in/yuliia-tymoshenko-279a4489/