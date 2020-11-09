Yulia_Timoshenko

Юлия Yulia_Timoshenko

 
40 летУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Гарантирую возврат денег, если работа не понравится. В качестве и сроках - уверена.

Коротко о себе

10 лет опыта работы в IT-компаниях

Основной профиль

Управление проектами

Типы проектов

  • B2B / B2C SaaS-платформа с видеохостингом, разработкой собcтвенного видео-плеера, API-интеграциями, мобильным приложением.

    Рынок: USA, EU.

  • B2B SaaS-платформа для паблишеров (владельцев рекламных площадок (сайтов)) с набором инструментов для монетизации трафика (видео-плеер c instream-рекламой, API-интеграции c outstream-рекламой).

    Рынок: USA, EU.

  • B2C продукт в нише e-commerce / shopping. Три года опыта в сфере affiliate marketing, SEO, web-аналитика.

Навыки

Деловая переписка, описание требований, создание вайрфреймов и прототипов, подбор команды, оценка стоимости проекта, постановка задач, контроль выполнения, автоматизация отчетности, работа с заказчиками (стейкхолдерами), поддержка клиентов, анализ и визуализация данных, составление инструкций и гайдов, написание текстов и статей для сайтов.

Методики

Agile-фреймворки: Scrum, Kanban, SAFe (Scaled Agile Framework).

Технологии

HTML/CSS (есть опыт верстки)

PHP, Javascript, Java (имею представление, т.к. проекты писались на этих языках и их фреймворках)

SQL (работаю с базой данных для тестирования задач и принятия data-driven решений)

Инструменты

JIRA&Сonfluence (admin level), Trello, Youtrack, Mindjet MindManager, MS Project, Axure, Balsamiq, Figma, Photoshop.

Английский язык

Upper-intermediate

Хобби (которое постоянно применяю в работе)

Редактура, корректура, написание текстов.

Более подробно

Профиль Linkedin: https://www.linkedin.com/in/yuliia-tymoshenko-279a4489/

PHPJavascriptHTMLCSSFigmaJavaPhotoshopСтатьи для сайтаSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
spiders
38 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$10
10 баллов
3 года назад
Улучшить и дополнить текст
Прекрасная работа! Выполнена быстро, качественно, грамотно. Очень было приятно общаться с исполнителем. Спасибо большое, рекомендую данного исполнителя
Я была рада принять участие в небольшой части большого проекта. У заказчика есть понимание, какой результат он хочет получить. Он всегда на связи, быстро дает фидбек и быстро оплачивает работу. Рекомендую Юрия, как заказчика.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#808
Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#179
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#413
Наполнение сайтов
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
#1077
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1535