Скрипт передачи лидов по API в KMA

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка894 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется настроить передачу заявок по API с моего лендинга в ПП KMA.biz.

3 года назад
revived
35 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
awoods
Тарас 
37 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Сделал быстро и хорошо. Рекомендую!
Четко поставленая задача, заказчик всегда на связи, все супер.
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