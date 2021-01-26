VUE.JS программист

Всем добрый вечер. Нужна ваша помощь. Нужно сделать 2 фильтра постов. Конктретнее: 1 фильтр по тегам на страницах : http://aamm.waytosummit.com/index/ http://aamm.waytosummit.com/all-materials/ 2 фильтр по времени рубликации ( месяц, год) на страницах: http://aamm.waytosummit.com/category/ и на шаблоне тегов и категорий http://aamm.waytosummit.com/tag/2020/ у кого есть вопросы - отвечу, нужно ...