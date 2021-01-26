Нужно сделать 2 фильтра постов на wordpress

[b]О компании[/b] IT-компания формирует проектную команду для работы над собственным продуктом. [b]О продукте [/b]Веб-приложение, агрегатор скидочных промокодов зарубежных интернет-магазинов. Стадия разработки: запущен MVP. [b]Ожидания от кандидата[/b] Опыт работы со стеком Java фреймворков. [b]Что нужно будет делать[/b] [list] ...
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Всем добрый вечер.
Нужна ваша помощь.
Нужно сделать 2 фильтра постов.
Конктретнее:
1 фильтр по тегам на страницах :
http://aamm.waytosummit.com/index/
http://aamm.waytosummit.com/all-materials/
2 фильтр по времени рубликации ( месяц, год) на страницах:
http://aamm.waytosummit.com/category/
и на шаблоне тегов и категорий
http://aamm.waytosummit.com/tag/2020/
у кого есть вопросы - отвечу, нужно приступить сегодня! чтобы завтра было готово.
от вас цена за работу.
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