Срочно нужно запустить сайт на node.js и vue.js

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1013 просмотров
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Проект состоит из бекенда на node.js и фронтэнда на vue.js.

Начата работа над шаблоном на vue.js.

Необходимо его закончить и разработать бэкенд по ТЗ.

Предпочитаю общаться в телеграме:

Пишите туда. Подробное техническое задание вышлю кандидату на выполнение проекта.

3 года назад
TopHR
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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