Здравствуйте Нужен парсер который будет работать на сервере. Скорее всего на PHP но рассмотрю другие предложения [b]Сайты которые нужно парсить:[/b] [url=http://board.ntsk.ru/index.php?r=category&category_id=10]NTSK[/url] ([url=http://board.ntsk.ru/index.php?r=category&ads_city=5562&category_id=14&ads_type[]квартиры[/url], [url=http://board.ntsk.ru/index.php?r=category&ads_city=5562&category_id=15]комнаты[/url], [url=http://board.ntsk.ru/index.php?r=category&ads_city=5562&category_id=12&ads_type[]дома[/url]) [url=https://www.avito.ru/novotroitsk/kvartiry/prodam/vtorichka-ASgBAQICAUSSA8YQAUDmBxSMUg?f=ASgBAQICAUSSA8YQAkDmBxSMUpC~DRSWrjU]avito[/url] [url=https://orenburg.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=4898&offer_type=flat&room1=1&room2=1&with_neighbors=0]ЦИАН[/url] ([url=https://orenburg.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&is_by_homeowner=1&location%5B0%5D=4898&object_type%5B0%5D=1&offer_type=flat&with_neighbors=0]квартиры[/url], [url=https://orenburg.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&is_by_homeowner=1&location%5B0%5D=4898&object_type%5B0%5D=1&offer_type=suburban&with_neighbors=0]дома[/url], [url=https://orenburg.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&is_by_homeowner=1&location%5B0%5D=4898&offer_type=flat&room0=1&with_neighbors=0]комнаты[/url]) [url=https://multilisting.su/g-novotroitsk/sale-residential?advertisement%5Bowner%5D=1]мультилистинг[/url] [list=1][url=https://multilisting.su/g-novotroitsk/sale-residential?advertisement%5Bowner%5D=1][/url] [/list] [b]Схема работы парсера:[/b] [list=1][*]Парсер собирает информацию с сайтов из списка с заданной ...
Реализация импорта товаров и категорий через RESTful-API в Opencart 3
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Здравствуйте,
стоит задача реализовать возможность импорта товаров c сайта поставщика через RESTful-API поставщика в магазин на Opnecart 3.
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