Научить интеграции ВП с АПИ

Есть такая CRM - frontpad (http://frontpad.ru/), у них есть своё апи (https://docs.google.com/document/d/1gs81CYvJ6FD9KOseL3GOcrcR2YnEvjQqJn9mJRRc5Yk/edit?usp=sharing) для получения данных например из интернет магазина. У нас есть интернет

магазин на вордпресс+вукомерс. Нужно научить меня как сделать

интеграцию данного апи с вукомерсом. Я немного разбираюсь в PHP и HTML, домашний и рабочий комп на линуксе, с пк на ты, поэтому мне будет несложно обяснить.