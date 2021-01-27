Веб сервис по преобразованию справки 2 НДФЛ в декларацию 3 НДФЛ с помощью ocr (технологии оптического распознавания текста) с возможностью интеграции через Api

Процесс:

1. Формирование папки на клиента (идентификация по номеру телефона, ФИО и адресу электронной почты)

2. Загрузка справки 2ндфл в формате pdf или jpg.

3. Преобразование по заданному алгоритму информации из справки 2 НДФЛ в соответствующие строки декларации 3ндфл.

4. По итогу преобразования заполненная декларация 3 НДФЛ в формате xml и pdf.

5. Возможность интеграции через api.

В итоге программа по принципу - загрузил скан или фото - получил заполненный документ в формате xml и pdf

Алгоритм заполнения предоставляется.