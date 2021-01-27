Ищу специалиста готового перехватить часть работ по разработки веб-портала. Seed проект есть, нужно развивать новые разделы. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, соответственно CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки ...
Ищу профессионала, имеющего опыт подключения (с нуля, с заявки!) мерча
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Ищу профессионала, имеющего опыт подключения (с нуля, с заявки!) мерча ccbillПишите, пожалуйста, сроки и цену
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