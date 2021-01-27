Починить сайт на PHP, который сломался после нажатия кнопки "Обновить"

Добрый день!

Речь идет о сайте моего брата, который нажал на кнопку "Обновить" на хостинге, после чего увидел сообщение об ошибке и на этом все закончилось, сайт умер. Я не работаю с PHP, поэтому нужна "помощь профессионала")

Есть доступ к хостингу, бекап сделан (к сожалению, уже после поломки).

Буду ждать ваших предложений по стоимости/срокам.

Спасибо!