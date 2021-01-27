Починить сайт на PHP, который сломался после нажатия кнопки "Обновить"

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок904 просмотра
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Добрый день!

Речь идет о сайте моего брата, который нажал на кнопку "Обновить" на хостинге, после чего увидел сообщение об ошибке и на этом все закончилось, сайт умер. Я не работаю с PHP, поэтому нужна "помощь профессионала")

Есть доступ к хостингу, бекап сделан (к сожалению, уже после поломки).

Буду ждать ваших предложений по стоимости/срокам.

Спасибо!

PHPСайт на PHP
3 года назад
dmitry_sikorsky
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад