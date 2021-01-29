Научить работе с API криптобирж и вебсокет. (Биржа Бинанз)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок1628 просмотров
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Требуется провести учебный семинар(ы) по скайпу для человека начинающего разбираться

в программировании PHP и разобрать:

- как разбираться в документации API

- как прописать команды выполняющие действия по API в коде

В процессе разбора:

- написать самый простой бот (умеет считывать инфо и выводить в браузере, др.)

- настроить вобсокет биржи на VPS и запустить там бота

3 года назад
StepVic
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад