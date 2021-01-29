Имеется сайт на CMS Joomla! 3.9.23 Необходимо в одном из разделов сайта выводить загруженный pdf файл с возможностью перелистывать страницы. В данный момент это реализовано, но не в том виде, в котором хотелось. Скриншот из вёрстки ...
Научить работе с API криптобирж и вебсокет. (Биржа Бинанз)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется провести учебный семинар(ы) по скайпу для человека начинающего разбираться
в программировании PHP и разобрать:
- как разбираться в документации API
- как прописать команды выполняющие действия по API в коде
В процессе разбора:
- написать самый простой бот (умеет считывать инфо и выводить в браузере, др.)
- настроить вобсокет биржи на VPS и запустить там бота
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