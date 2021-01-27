Реализовать в вайбере аналог телеграм бота @monsterfood_assistant_bot по функционалу - заказ рациона еды, напоминалка об оплате исходный код телеграм бота прилагается, укажите цену часа вашей работы
PHP разработчик Middle уровня на удаленку (частичная занятость)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В небольшую компанию требуется PHP разработчик, в идеале FullStack (PHP+JS).
Почасовой рейт 10-15$, в зависимости от вашего уровня. При желании, можно зарабатывать 1500$/месяц (5h/день*15$*21день=1575$).
Таски все подробно описаны в Jira, документация в Confluence.
Потраченное время на задачу вы логируете в системе toggl (все расскажу и покажу).Все проекты в Docker, поэтому поднимаются локально без танцев с бубнами, по одной команде - docker-compose up.
В заявке, пожалуйста, указывайте желаемый рейт, сколько сможете уделять времени работе, а так же ссылки на ваше CV/GitHub/личные сайты/пет проекты.
Минимальные требования:
- Опыт работы с PHP 5.6 - 7.x от 3 лет
- Composer
- PHPUnit
- JavaScript / jQuery
- CSS / HTML / Bootstrap / TWIG
- MySQL
- GIT
- Linux
- Docker
- Разработка нового функционала для проекта на Laravel 5.8 + NodeJs
- Разработка\доработка шаблонов\модулей для CMS Joomla + Virtuemart
- Опыт работы с Joomla / Symfony / Laravel
- Свои пет проекты на PHP/JS
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