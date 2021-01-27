PHP разработчик Middle уровня на удаленку (частичная занятость)

В небольшую компанию требуется PHP разработчик, в идеале FullStack (PHP+JS).

Почасовой рейт 10-15$, в зависимости от вашего уровня. При желании, можно зарабатывать 1500$/месяц (5h/день*15$*21день=1575$).

Таски все подробно описаны в Jira, документация в Confluence.

Потраченное время на задачу вы логируете в системе toggl (все расскажу и покажу).Все проекты в Docker, поэтому поднимаются локально без танцев с бубнами, по одной команде - docker-compose up.

В заявке, пожалуйста, указывайте желаемый рейт, сколько сможете уделять времени работе, а так же ссылки на ваше CV/GitHub/личные сайты/пет проекты.

Минимальные требования:

Опыт работы с PHP 5.6 - 7.x от 3 лет

лет Composer

PHPUnit

JavaScript / jQuery

CSS / HTML / Bootstrap / TWIG

MySQL

GIT

Linux

Docker

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