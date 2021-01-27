PHP разработчик Middle уровня на удаленку (частичная занятость)

$1500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки2365 просмотров
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В небольшую компанию требуется PHP разработчик, в идеале FullStack (PHP+JS).

Почасовой рейт 10-15$, в зависимости от вашего уровня. При желании, можно зарабатывать 1500$/месяц (5h/день*15$*21день=1575$).

Таски все подробно описаны в Jira, документация в Confluence.

Потраченное время на задачу вы логируете в системе toggl (все расскажу и покажу).Все проекты в Docker, поэтому поднимаются локально без танцев с бубнами, по одной команде - docker-compose up.

В заявке, пожалуйста, указывайте желаемый рейт, сколько сможете уделять времени работе, а так же ссылки на ваше CV/GitHub/личные сайты/пет проекты.

Минимальные требования:

  • Опыт работы с PHP 5.6 - 7.x от 3 лет
  • Composer
  • PHPUnit
  • JavaScript / jQuery
  • CSS / HTML / Bootstrap / TWIG
  • MySQL
  • GIT
  • Linux
  • Docker
Основные задачи:
  • Разработка нового функционала для проекта на Laravel 5.8 + NodeJs
  • Разработка\доработка шаблонов\модулей для CMS Joomla + Virtuemart
Большим плюсом будет:
  • Опыт работы с Joomla / Symfony / Laravel
  • Свои пет проекты на PHP/JS
После 10.02.2021 с наиболее подходящими кандидатами созвонимся и проведем мини собеседование (15-20мин) по основам PHP и обсуждению имеющегося у вас опыта.
PHP
3 года назад
gaalferov
Геннадий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад