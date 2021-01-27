На рабочем проэкте добавить поисковик для сайта на (ларавел)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добавить поисковик для сайта (ларавел)

Добавить нужные фичи

Исправить не правильно работающие

частично есть ТЗ под задачи которые нужно исправить или доделать.

3 года назад
guest_16117648683099
3 года в сервисе
Был
3 года назад