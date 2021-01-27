Бот в Viber, php, интеграция с CMS

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1319 просмотров
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Реализовать в вайбере аналог телеграм бота @monsterfood_assistant_bot

по функционалу - заказ рациона еды, напоминалка об оплате

исходный код телеграм бота прилагается, укажите цену часа вашей работы

PHP
3 года назад
guest_16041420372759
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад