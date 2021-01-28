Сделать парсер

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1134 просмотра
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Привет, всем Требуется разработка парсера для сбора и анализа цен товаров с яндекс маркета и озона. Также нужна будет админка для парсер. Парсер требуется только на laravel.

Оставляйте отклики, отправлю детальное ТЗ.

Цена договорная

3 года назад
RoninaLara
Лариса 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад