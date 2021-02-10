Интеграция Роистат RetailCRM

Есть связка сайт - црм - роистат

Не правильно передаются данные в роистат, не все заявки видны

в обработчике добавить возможность получать значение куки roistat_visit, чтобы затем добавлять этот номер в поле roistat в сделке CRM

Либо настроить с нуля иначе интеграцию, сейчас идет так - сайт црм ройстат. Сделать сайт ройстат црм