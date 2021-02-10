Интеграция Роистат RetailCRM

Требуется провести учебный семинар(ы) по скайпу для человека начинающего разбираться в программировании PHP и разобрать: - как разбираться в документации API - как прописать команды выполняющие действия по API в коде В процессе разбора: - написать самый простой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть связка сайт - црм - роистат
Не правильно передаются данные в роистат, не все заявки видны
в обработчике добавить возможность получать значение куки roistat_visit, чтобы затем добавлять этот номер в поле roistat в сделке CRM
Либо настроить с нуля иначе интеграцию, сейчас идет так - сайт црм ройстат. Сделать сайт ройстат црм
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Работать будет виджет в разделе "задачи" [url=https://xn--u1aaaaaaaa.amocrm.ru/todo/line/]https://хххххххх.amocrm.ru/todo/line/[/url] Надо виджет который будет иметь следующую логику: Скрывает все задачи без времени выполнения кроме одной в колонке сегодня - Для тех задач для которых есть время выполнения - начинает показывать их за час ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется фуллстек разработчик (PHP + Vue) для выполнения доработок на сайте и исправления ошибок.Закрыт3 года назад
Привет, всем Требуется разработка парсера для сбора и анализа цен товаров с яндекс маркета и озона. Также нужна будет админка для парсер. Парсер требуется только на laravel. Оставляйте отклики, отправлю детальное ТЗ. Цена договорнаяВеб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Имеется сайт на CMS Joomla! 3.9.23 Необходимо в одном из разделов сайта выводить загруженный pdf файл с возможностью перелистывать страницы. В данный момент это реализовано, но не в том виде, в котором хотелось. Скриншот из вёрстки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно добавить две формы регистрации на сайт на страничке входа в личный кабинет. Рядом с формой логина и пароля, добавляем две кнопки "Регистрация физ.лицо" и "Регистрация Юр.лицо", Для каждой из этих регистраций поля будут свои ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $1500
В небольшую компанию требуется [b]PHP разработчик[/b], в идеале FullStack (PHP+JS). Почасовой рейт 10-15$, в зависимости от вашего уровня. При желании, можно зарабатывать 1500$/месяц (5h/день*15$*21день=1575$). Таски все подробно описаны в Jira, документация в Confluence. Потраченное время на задачу ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Реализовать в вайбере аналог телеграм бота @monsterfood_assistant_bot по функционалу - заказ рациона еды, напоминалка об оплате исходный код телеграм бота прилагается, укажите цену часа вашей работыЗакрыт3 года назад
Добавить поисковик для сайта (ларавел) Добавить нужные фичи Исправить не правильно работающие частично есть ТЗ под задачи которые нужно исправить или доделать.Закрыт3 года назад
- $1500
Доброго дня, коллеги. Нам нужны разработчики, Желательно на долгий срок и с командой. В первую очередь из Москвы далее из других регионов и стран.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад