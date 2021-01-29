Нужна Натяжка и программирование, самопис

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок1341 просмотр
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Действующий сайт, делаем редизайн.

Страницы уже сверстаны, осталось натянуть и сделать его корректно рабочим.

Сайт на самописе.

12 страниц - но они не сложные, по сути текст немного баннеров, и таблиц. Структура немного меняется на паре страниц (добавляться новые блоки).

Ищу того, кто сделает все грамотно, кто имеет хороший опыт в работе с самописами.

3 года назад
KovalMariya
35 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
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