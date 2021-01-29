Нужна Натяжка и программирование, самопис

Действующий сайт, делаем редизайн.

Страницы уже сверстаны, осталось натянуть и сделать его корректно рабочим.

Сайт на самописе.

12 страниц - но они не сложные, по сути текст немного баннеров, и таблиц. Структура немного меняется на паре страниц (добавляться новые блоки).

Ищу того, кто сделает все грамотно, кто имеет хороший опыт в работе с самописами.