Убрать GET параметры с ссылок на версии сайта для разных устройств

Веб-программированиеЗавершен2 заявки1155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty

Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть на тесте и проверить.

Описание задачи: На каждой странице в футере сайта расположена ссылка:

  • на ПК стоит ссылка на мобильную версию с GET параметром ?redirect_mobile=1: скриншот.
  • на мобильной версии сайта стоит ссылка на версию ПК с GET параметром ?redirect_mobile=0: скриншот.
Нужно отредактировать ссылки и удрать из них GET параметры. Должно быть так:Ссылки должны работать по аналогии на украинской версии сайта.Ожидаемые результаты от реализации задачи: Страницы-дубликаты с GET параметрами удалены из поисковой выдачи.
3 года назад
akant-k
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ArkadiSov
Аркадий 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Всегда на связи, выполнено отлично!
Хороший заказчик, всегда на связи, своевременная оплата, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Интеграция Роистат RetailCRM

    Есть связка сайт - црм - роистат Не правильно передаются данные в роистат, не все заявки видны в обработчике добавить возможность получать значение куки roistat_visit, чтобы затем добавлять этот номер в поле roistat в сделке CRM Либо ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужна Натяжка и программирование, самопис

    Действующий сайт, делаем редизайн. Страницы уже сверстаны, осталось натянуть и сделать его корректно рабочим. Сайт на самописе. 12 страниц - но они не сложные, по сути текст немного баннеров, и таблиц. Структура немного меняется на паре страниц ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Научить работе с API криптобирж и вебсокет. (Биржа Бинанз)

    Требуется провести учебный семинар(ы) по скайпу для человека начинающего разбираться в программировании PHP и разобрать: - как разбираться в документации API - как прописать команды выполняющие действия по API в коде В процессе разбора: - написать самый простой ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация изображений на основной и мобильной версии сайта

    Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация шаблона карточки товара

    Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужна небольшая доработка плагина под WP

    $30

    Плагин постит викторину по результатам которой генерируется картинка и которую пользователь должен зашерить в ФБ. Всё отлично работает.  Но по результатам шеринга (успешно или нет) переменная добавляется в комментарии под викториной. Тоже я всё организовал, но ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Виджет amoCRM, доработка

    Работать будет виджет в разделе "задачи" [url=https://xn--u1aaaaaaaa.amocrm.ru/todo/line/]https://хххххххх.amocrm.ru/todo/line/[/url] Надо виджет который будет иметь следующую логику: Скрывает все задачи без времени выполнения кроме одной в колонке сегодня - Для тех задач для которых есть время выполнения - начинает показывать их за час ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать парсер

    Привет, всем Требуется разработка парсера для сбора и анализа цен товаров с яндекс маркета и озона. Также нужна будет админка для парсер. Парсер требуется только на laravel. Оставляйте отклики, отправлю детальное ТЗ. Цена договорная

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • CMS Joomla! 3.9.23 - вывод pdf файла на сайте

    Имеется сайт на CMS Joomla! 3.9.23 Необходимо в одном из разделов сайта выводить загруженный pdf файл с возможностью перелистывать страницы. В данный момент это реализовано, но не в том виде, в котором хотелось. Скриншот из вёрстки ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад