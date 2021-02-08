Убрать GET параметры с ссылок на версии сайта для разных устройств

Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty

Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть на тесте и проверить.

Описание задачи: На каждой странице в футере сайта расположена ссылка:

на ПК стоит ссылка на мобильную версию с GET параметром ?redirect_mobile=1: скриншот.

на мобильной версии сайта стоит ссылка на версию ПК с GET параметром ?redirect_mobile=0: скриншот.

на ПК стоит ссылка на мобильную версию https://m.matrason.ua/krovat-nota-plyus/;

на мобильной версии сайта стоит ссылка на версию ПК https://matrason.ua/krovat-nota-plyus/.

Нужно отредактировать ссылки и удрать из них GET параметры.Ссылки должны работать по аналогии на украинской версии сайта.Страницы-дубликаты с GET параметрами удалены из поисковой выдачи.