Есть связка сайт - црм - роистат Не правильно передаются данные в роистат, не все заявки видны в обработчике добавить возможность получать значение куки roistat_visit, чтобы затем добавлять этот номер в поле roistat в сделке CRM Либо ...
Убрать GET параметры с ссылок на версии сайта для разных устройств
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Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty
Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть на тесте и проверить.
Описание задачи: На каждой странице в футере сайта расположена ссылка:
- на ПК стоит ссылка на мобильную версию с GET параметром ?redirect_mobile=1: скриншот.
- на мобильной версии сайта стоит ссылка на версию ПК с GET параметром ?redirect_mobile=0: скриншот.
- на ПК стоит ссылка на мобильную версию https://m.matrason.ua/krovat-nota-plyus/;
- на мобильной версии сайта стоит ссылка на версию ПК https://matrason.ua/krovat-nota-plyus/.
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