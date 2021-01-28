Управление поведенческими аккаунтами на Ютуб

Есть связка сайт - црм - роистат Не правильно передаются данные в роистат, не все заявки видны в обработчике добавить возможность получать значение куки roistat_visit, чтобы затем добавлять этот номер в поле roistat в сделке CRM Либо ...
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Приветствую
Требуется бот для масс лайкинга, просмотра видео, комментов на Ютубе и подобных сервисов.
Просьба писать тех кто уже с опытом подобных проектов.
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