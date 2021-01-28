Управление поведенческими аккаунтами на Ютуб

$2000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1108 просмотров
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Приветствую

Требуется бот для масс лайкинга, просмотра видео, комментов на Ютубе и подобных сервисов.

Просьба писать тех кто уже с опытом подобных проектов.

3 года назад
m2mstat
Иван 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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