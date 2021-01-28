Управление поведенческими аккаунтами на Ютуб

Работать будет виджет в разделе "задачи" [url=https://xn--u1aaaaaaaa.amocrm.ru/todo/line/]https://хххххххх.amocrm.ru/todo/line/[/url] Надо виджет который будет иметь следующую логику: Скрывает все задачи без времени выполнения кроме одной в колонке сегодня - Для тех задач для которых есть время выполнения - начинает показывать их за час ...