Нужно написать парсер с hh точка ру и work точка ua

Веб-программированиеЗавершен3 заявки479 просмотров
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Нужно написать парсер с hh точка ру и work точка ua

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
Выбранный исполнитель
ShpriZZ
Антон 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$30
3 дня
хороший ответсвенный исполнитель. Работу свою сделал быстро. Коммуникация тоже хорошая. Все мои пожелания учел, все сделал, я очень доволен. Огромное спасибо! Планирую в дальнейшем сотрудничать! Однозначно рекомендую!
Заказчик общительный, честный, адекватный. Объясняет доходчиво и подробно. Однозначно рекомендую.
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