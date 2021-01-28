Имеется задача создать антидетект браузера

Сайты www.avtoshkola76.ru и www.avtoshkola76.ru работает на Joomla Задачи: 1. Приведение меню сайта к виду предусмотренному тз 2. Организация качественного отображения страниц сайта в мобильной и web версии 3. Устранение ошибок и битых ссылок на сайте на основании анализа ...
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Доброго времени суток! Появилась очень интересная идея сделать собственый анонимный браузер.Ищу программиста который сможет желание воплотить в реальность!С нуля движок писать не нужно,использовать готовое решение.
Нужен подобный функционал как в LinkenSphere.Более подробное тз лично сброшу в лс!
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