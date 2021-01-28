Парсинг, Постинг.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1480 просмотров
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Здравствуйте!

Вкратце о том что нужно сделать:

Парсер, для постоянного парсинга новых объявлений с одного ресурса.

Постинг этих объявлений на другой ресурс, под логином и капчей.

Более полное описание при обсуждении.

3 года назад
guest_16118626131046
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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