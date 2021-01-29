Разработка формы на Vue.js

Добрый день,

Требуется разработать прототип формы для ввода данных на Vue + Vuex.

Результат работы формы - "выборка", состоящая из "записей". Нужна поддержка импорта/экспорта выгрузки в CSV.

Форма состоит из двух экранов:

Первый экран - ввод названия выборки и произвольного количество дополнительных полей. Каждому полю также присваивается название.

"Загрузка CSV" - позволяет загрузить локальный CSV-файл для редактирования. Список дополнительных полей должен заполниться автоматически на основе заголовков CSV-файла.

"Отмена" - просто кидает событие в event bus

"ОК" - переход на следующий шаг

Второй экран - редактирование записи. Каждая запись содержит несколько фиксированных полей и дополнительные поля, заданные на первом шаге.

"Из CSV" - аналогично первому шагу, загружает локальный CSV-файл. Перед загрузкой необходимо запросить подтверждение пользователя.

"В CSV" - сохраняет всю выборку в CSV

"Сброс" - после потверждения пользователя очищает текущую выборку и сбрасывает форму в начальное состояние.

"Далее" - добавляет или сохраняет текущую запись в выборку, создает новую запись и переходит к ней.

"Загрузить запись" - combobox для перехода на любую запись в выборке. В качестве подписи для каждой записи используются поля "Компания" и "Продукт". При переходе на выбранную запись изменения в текущей записи теряются, поэтому нужно запросить подтверждение пользователя.

Нефункциональные требования:

- состояние формы полностью должно храниться в store;

- форма всегда будет отображаться в контейнере с размерами приблизительно как на макете;

- нужна минимальная стилизация инпутов, подойдет Bootstrap или любое другое аналогичное решение, кроме Material Design;

- валидация не нужна, все поля строковые