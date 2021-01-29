Разработка формы на Vue.js

Всем привет! Необходимо доработать проект на Laravel. Есть проект znanija.com, необходим похожий функционал на мой проект. Что необходимо сделать: 1. Авторизация, регистрация, восстановление пароля, личный кабинет 1.1. Авторизация и регистрация через соц сети 1.2. У ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Требуется разработать прототип формы для ввода данных на Vue + Vuex.
Результат работы формы - "выборка", состоящая из "записей". Нужна поддержка импорта/экспорта выгрузки в CSV.
Форма состоит из двух экранов:
Первый экран - ввод названия выборки и произвольного количество дополнительных полей. Каждому полю также присваивается название.
"Загрузка CSV" - позволяет загрузить локальный CSV-файл для редактирования. Список дополнительных полей должен заполниться автоматически на основе заголовков CSV-файла.
"Отмена" - просто кидает событие в event bus
"ОК" - переход на следующий шаг
Второй экран - редактирование записи. Каждая запись содержит несколько фиксированных полей и дополнительные поля, заданные на первом шаге.
"Из CSV" - аналогично первому шагу, загружает локальный CSV-файл. Перед загрузкой необходимо запросить подтверждение пользователя.
"В CSV" - сохраняет всю выборку в CSV
"Сброс" - после потверждения пользователя очищает текущую выборку и сбрасывает форму в начальное состояние.
"Далее" - добавляет или сохраняет текущую запись в выборку, создает новую запись и переходит к ней.
"Загрузить запись" - combobox для перехода на любую запись в выборке. В качестве подписи для каждой записи используются поля "Компания" и "Продукт". При переходе на выбранную запись изменения в текущей записи теряются, поэтому нужно запросить подтверждение пользователя.
Нефункциональные требования:
- состояние формы полностью должно храниться в store;
- форма всегда будет отображаться в контейнере с размерами приблизительно как на макете;
- нужна минимальная стилизация инпутов, подойдет Bootstrap или любое другое аналогичное решение, кроме Material Design;
- валидация не нужна, все поля строковые
- Похожие заказы
- $350Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Разработка сайта-сервиса для соц сетей, пример, задания по сайту напишу в лс. возможные технологии разработки: Javascript, Node.js, php(фреймворки), Python(django) тд. написать информацию какие технологии, языки знаетеВеб-программирование12 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Нужен бот для сайта [url=https://www.g2g.com/]https://www.g2g.com/[/url]. Бот должен быть способен анализировать разделы сайта по примеру [url=https://www.g2g.com/wow-classic-eu/gold-27815-27817]https://www.g2g.com/wow-classic-eu/gold-27815-27817[/url] и подрезать цену продавцов, которые стоят выше моего аккаунта (имеют меньшую цену за единицу товара), на минимальное значение чтобы ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Необходимо написать простенькую и в тоже время удобную административную панель, в связке Laravel + Vue, нравится дизайн Nova Laravel Что вообще необходимо: 1. Сохранение всех данных в панели должно быть на AJAX, то есть переходы могут быть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
На сервере есть скрипты, который берет по API данный из Яндекс метрики и укладывает их в Гугл таблицу Возникла пробема с токеном Яндекса, поэтому показывается ошибка. Ошибка: invalid_token Invalid oauth_token Нужно обновить токен и устранить ошибку в работе ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $1600
[b]Для перезда marketplace с фрейма ларавел на cms Wordpress ищу: [/b][u][b]Middle Fullstack с отличными знаниями PHP + Laravel + Vue.js + Wordpress [/b] [/u][i][u]Кратко о проекте:[/u][/i] Делали большой сервис с кастомной логикой узко под тематику купли и ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно написать парсер с hh точка ру и work точка uaВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте! Вкратце о том что нужно сделать: Парсер, для постоянного парсинга новых объявлений с одного ресурса. Постинг этих объявлений на другой ресурс, под логином и капчей. Более полное описание при обсуждении.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Описание сайта: - Сайт для [b]хранения паролей. [/b]Юзер может вводить пароли и восстанавливать их при помощи СМС - Сайт сверстан на HTML - https://drive.google.com/drive/folders/1t7aScbBwTf35MYodqvBn5uYYTzvBxf-e?usp=sharing Что нужно: 1. Вход и регистрация для юзеров 2. Юзер может вводить пароль и название приложения, пароль ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Сайт услуг - есть кнопка "заказать" - требуется сделать отправку заказа на вайбер продавцаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад