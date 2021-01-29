Функция которая будет считывать XML курсы

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки733 просмотра
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Доброго времени суток! Нужно написать функцию которая будет собирать XML курсы с обменников. По всем вопросам пишите в личные сообщения, подробно объясню. Нужно выполнить в кратчайшие сроки. Жду ваших предложений.

3 года назад
guest_16118465145846
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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