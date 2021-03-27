Хотите крутой адаптивный сайт? Я сделаю все чисто и быстро!

Ищете верстальщика, который реализовал бы ваши пожелания качественно и в срок? Тогда Вы обратились по адресу!

Почему стоит выбрать именно меня?

—Креативно и ответственно подхожу к решению различных проблем;

—Постоянно совершенствуюсь в сфере веб-разработки;

—Использую в работе методологию БЭМ, поэтому любой другой верстальщик сможет легко разобраться в коде;

—Относительно низкая стоимость моих услуг, так как я только в начале своего пути.

Технологии, которые я использую в работе:

HTML5, CSS3, Bootstrap, Grid, SASS/SCSS, JavaScript(ES6), JQuery.

Прошёл курс по HTML & CSS на платформе htmlacademy и курсы по JavaScript на платформе Udemy, а также постоянно совершенствуюсь на бесплатных источниках, таких как YouTube, Scrimba и т.д.

Мои услуги:

—Верстка адаптивных сайтов любой сложности;

—Создание и натяжка сайтов на WordPress;

—Правка чужого кода;

Гарантия на заказ:

В течение недели после отправления архива готов исправить возможные недоработки, если таковые имеются.

Мои контакты:

Почта: [email protected]

Телеграм: https://t.me/etceterad

Viber: +375447794752

Если у вас остались вопросы, пишите, я обязательно вам отвечу!