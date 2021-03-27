Ищете верстальщика, который реализовал бы ваши пожелания качественно и в срок? Тогда Вы обратились по адресу!
Почему стоит выбрать именно меня?
—Креативно и ответственно подхожу к решению различных проблем;
—Постоянно совершенствуюсь в сфере веб-разработки;
—Использую в работе методологию БЭМ, поэтому любой другой верстальщик сможет легко разобраться в коде;
—Относительно низкая стоимость моих услуг, так как я только в начале своего пути.
Технологии, которые я использую в работе:
HTML5, CSS3, Bootstrap, Grid, SASS/SCSS, JavaScript(ES6), JQuery.
Прошёл курс по HTML & CSS на платформе htmlacademy и курсы по JavaScript на платформе Udemy, а также постоянно совершенствуюсь на бесплатных источниках, таких как YouTube, Scrimba и т.д.
Мои услуги:
—Верстка адаптивных сайтов любой сложности;
—Создание и натяжка сайтов на WordPress;
—Правка чужого кода;
Гарантия на заказ:
В течение недели после отправления архива готов исправить возможные недоработки, если таковые имеются.
Мои контакты:
Почта: [email protected]
Телеграм: https://t.me/etceterad
Viber: +375447794752
Если у вас остались вопросы, пишите, я обязательно вам отвечу!