Поправить верстку и меню (Wordpress)

1. При переходе на страницы (к примеру Теплосберегающие окна ПВХ). При загрузке прыгает главный экран, пока не загружается видео. Надо сделать что бы не прыгало.

2. Сделать горизотальное меню. Сейчас при прокрутке сайта появляется полоска с кнопкой меню. Надо что бы все пукнты меню сразу были.

Сайт https://bwsystems.eu/