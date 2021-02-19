Поправить верстку и меню (Wordpress)

HTML-версткаЗавершен1 заявка398 просмотров
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1. При переходе на страницы (к примеру Теплосберегающие окна ПВХ). При загрузке прыгает главный экран, пока не загружается видео. Надо сделать что бы не прыгало. 

2. Сделать горизотальное меню. Сейчас при прокрутке сайта появляется полоска с кнопкой меню. Надо что бы все пукнты меню сразу были.

Сайт https://bwsystems.eu/

WordPress
3 года назад
st1ks
34 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
volynfc
Андрей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$15
1 день
Все сделано во время.
все хорошо, рекомендую
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