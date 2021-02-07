Адаптивная верстка и настройка интернет магазина (дизайн готов)

Требуется адаптивно сверстать и "натянуть" дизайн-макет интернет-магазина на CMS.

Дизайн готов. Скриншоты https://yadi.sk/d/9-KHffJX_oFyww?w=1

Грамотно проработаю весь необходимый функционал, настроить категории, фильтры, характеристики товара, подключить оплату картой.

Сделать выгрузку/загрузку товаров через эксель-документ.

Весь функционал представлен на скриншотах.

Если есть вопросы, подробно распишу все.

Из CMS предпочтение - OpenCart и Joomla или ваш обоснованный пример.

Из особенностей:

- Верстка сайта по готовому макету адаптивно под все устройства.

- Чистый грамотный код.

- Интеграция верстки на движок.

- Подключение функционала, настройка фильтров.

- Настройка сайта на хостинге.

- Подключение домена,настройка https-протокола

- Настройка онлайн оплаты на сайте с карты (Яндека.Касса или Тинькофф.Касса)

- Сделать выгрузку/загрузку товаров через эксель-документ, для возможности изменения цен.