Адаптивная кроссбраузерная верстка сайта

$250
HTML-версткаЗавершен44 заявки1077 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сверстать одностраничный сайт и несколько внутренних страниц. Чистый код, верстка адаптивная, кроссбраузерность. Макет в фигма:https://www.figma.com/file/Sv1KNQgVEimflaayWAiUDH/Arti-Time?node-id=109%3A88

Верстка сайта
3 года назад
anromanova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
yuri_tsymbal
Юрий 
22 годаБолгария
4 года в сервисе
Был
25 дней назад
3 года назад
$180
6 дней
Замечательный специалист, очень довольна сотрудничеством. Будем работать дальше)
Приятная заказчица. Спасибо за работу!
  • Похожие заказы

  • Разработка HTML шаблона

    Разработка HTML шаблона - копии главной и части других страниц сайта. Без личного кабинета. Шаблон должен использовать Bootstrap последней версии. Пишите стоимость и сроки.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать Лэндинг

    Нужно сверстать страницу для презентации продукта.Есть 8 блоков два из которых слайдеры. Макет в ps.Скину исполнителю

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добавить эффекты на страницы

    $13

    Есть 5 свёрстаных страниц, нужно добавить hover эффект на некоторые элементы. Сделать 2 попапа через js на главной (макеты в фигме), и чтобы они открывались при нажатии на некоторые кнопки. Есть 1 слайдер, нужно сделать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Поправить верстку и меню (Wordpress)

    1. При переходе на страницы (к примеру Теплосберегающие окна ПВХ). При загрузке прыгает главный экран, пока не загружается видео. Надо сделать что бы не прыгало.  2. Сделать горизотальное меню. Сейчас при прокрутке сайта появляется полоска с ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработки на верстке

    $15

    Одностраничный лендинг,  доделать пару блоков. Нужен программист с знанием html css js. Макет в Psd, отправлю в лс.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация сайта

    Требуется помощь программиста в след. правках по сайту - оптимизация скорости загрузки сайта, создание sitemap, замена нескольких элементов по фронту и др. не сложные правки. плата сдельно на карту. Начать можно сразу.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка со сложными анимациями

    Необходимо сверстать лендинг с анимациями (декстопная и мобильная версия). ТЗ и Дизайн есть. Предоставлю в личку. Пожалуйста отпишитесь те, кто умеет работать со сложной версткой.

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка интернет-магазина на Bootstrap 3

    Добрый день. Необходимо быстро, но качественно сверстать несколько страниц для интернет-магазина. Верстка обязательно должна быть реализована на Bootstrap 3. Слайдер желательно реализовать с помощью Owl Carousel: https://owlcarousel2.github.io/OwlCarousel2/. Необходимо приступить как можно скорее.

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад