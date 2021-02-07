Оптимизировать (верстка) мобильную версию сайта

Разработка HTML шаблона - копии главной и части других страниц сайта. Без личного кабинета. Шаблон должен использовать Bootstrap последней версии. Пишите стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо исправить согласно техническому заданию мобильную версию сайта. Основные пункты указаны в ТЗ. Приветствуются предложения и новые идеи.
Сайт разработан на cms PrestaShop 1.6
в отклике телеграм
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