Оптимизировать (верстка) мобильную версию сайта

Есть 5 свёрстаных страниц, нужно добавить hover эффект на некоторые элементы. Сделать 2 попапа через js на главной (макеты в фигме), и чтобы они открывались при нажатии на некоторые кнопки. Есть 1 слайдер, нужно сделать ...