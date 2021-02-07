Оптимизировать (верстка) мобильную версию сайта

HTML-версткаЗакрыт8 заявок942 просмотра
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Необходимо исправить согласно техническому заданию мобильную версию сайта. Основные пункты указаны в ТЗ. Приветствуются предложения и новые идеи.

Сайт разработан на cms PrestaShop 1.6

в отклике телеграм

3 года назад
guest_16127634654884
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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