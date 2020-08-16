Viktorii8

Виктория Viktorii8

 
27 летУкраина/Запорожье
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Arkadiy7
Аркадий 
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
$50
9 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка сайта по примеру
Сделка прошла хорошо, разногласий не возникло.
Это мой первый заказ на бирже и удачный. Сайт сделан в срок, Аркадий был на связи, на правки реагировал адекватно. Результатом осталась довольна. Могу рекомендовать!
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