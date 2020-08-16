Нужно написать 3 небольших, главное продающих поста для продажи подарочных сертификатов на фотосессию к 8-му Марта в инстаграм. Нужна не прямая продажа (купите у меня сертификат на 8е марта - это лучший подарок), а именно ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Продающие тексты15 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сверстать сайт по примеру https://www.sn37agency.com/. Правки и изменения будут вносится и согласовываться на протяжении верстки. Материал для наполнения сайта подготовлен.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен копирайтер в инстаграмм для страницы фотографа! Человек который понимает искусство и фото направления. Темы для поста будут даны. Стоимость пишите в заявках и примеры работ тоже нужны также.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт3 года назад
Продвижение своей страницы в инстаграм профессионального фотографа на которой сейчас 730 живых подписчиков. Нужно сделать продвижение страницы, увеличить подписчиков до 1500(Боты не интересуют) Также дать ценные указания для дальнейшего поддержания и продвижения страницы самостоятельно. С ...Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт3 года назад
Отзывы фрилансеров
$50
9 баллов
3 года назад
Сделка прошла хорошо, разногласий не возникло.
Ответный отзыв
Это мой первый заказ на бирже и удачный. Сайт сделан в срок, Аркадий был на связи, на правки реагировал адекватно. Результатом осталась довольна. Могу рекомендовать!