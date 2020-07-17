Продвижение страницы фотографа в инстаграм

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Закрыт21 заявка822 просмотра

Продвижение своей страницы в инстаграм профессионального фотографа на которой сейчас 730 живых подписчиков. Нужно сделать продвижение страницы, увеличить подписчиков до 1500(Боты не интересуют) Также дать ценные указания для дальнейшего поддержания и продвижения страницы самостоятельно. С бизнес-менеджер знакома, просто выставление рекламы через бизнес аккаунт не интересует, умею это делать сама. Но как поняла надо еще знать тонкости. Если уже работали со страницами фотографа то только будет в плюс. В предложениях указываем свои работы, цену за свою работу, цену сколько уйдет на рекламу и срок выполнения.

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