Ищу менеджера в инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок708 просмотров

! Наша сфера: бизнес-консалтинг|коучинг и обучение для предпринимателей и компаний.

Разовая Задача:

- Ищу человека, который может пройтись по нашей базе в инстаграм, написать клиентам по нашему рабочему алгоритму/скриптам и собрать заинтересованных людей, кому актуален сейчас наш продукт/услуга.

- Нужен человек кто умеет заинтересовать человека, выявить потребность|боль|цель и донести ценность нашей услуги/продукта. 

Требования:

- Строго + 20 лет и  хоть с каким-то опытом работы

- Инициативность + отсутствие потребности в постоянном контроле

- Вас не нужно постоянно пинать и тыкать, вы ответственный и замотивированный человек

- Желание общаться с людьми, помогать решить их запрос

- Вы не боитесь отказов и возражений + умеете договариваться 

! Условия оплаты договорные.

5 лет назад
pavelSidelnikov
Павел 
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