Необходима настройка таргетинговой рекламы в ФБ на получение лидов. География показа ограничена. Группа лиц так же - строительная тематика, оконщики Сайт производителя окон - okna-kontinent.com.ua ЦА - В2В Нужна ...
Ищу менеджера в инстаграм
! Наша сфера: бизнес-консалтинг|коучинг и обучение для предпринимателей и компаний.
Разовая Задача:
- Ищу человека, который может пройтись по нашей базе в инстаграм, написать клиентам по нашему рабочему алгоритму/скриптам и собрать заинтересованных людей, кому актуален сейчас наш продукт/услуга.
- Нужен человек кто умеет заинтересовать человека, выявить потребность|боль|цель и донести ценность нашей услуги/продукта.
Требования:
- Строго + 20 лет и хоть с каким-то опытом работы
- Инициативность + отсутствие потребности в постоянном контроле
- Вас не нужно постоянно пинать и тыкать, вы ответственный и замотивированный человек
- Желание общаться с людьми, помогать решить их запрос
- Вы не боитесь отказов и возражений + умеете договариваться
! Условия оплаты договорные.
Заявки фрилансеров
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