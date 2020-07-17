Ищу менеджера в инстаграм

! Наша сфера: бизнес-консалтинг|коучинг и обучение для предпринимателей и компаний.

Разовая Задача:

- Ищу человека, который может пройтись по нашей базе в инстаграм, написать клиентам по нашему рабочему алгоритму/скриптам и собрать заинтересованных людей, кому актуален сейчас наш продукт/услуга.

- Нужен человек кто умеет заинтересовать человека, выявить потребность|боль|цель и донести ценность нашей услуги/продукта.

Требования:

- Строго + 20 лет и хоть с каким-то опытом работы

- Инициативность + отсутствие потребности в постоянном контроле

- Вас не нужно постоянно пинать и тыкать, вы ответственный и замотивированный человек

- Желание общаться с людьми, помогать решить их запрос

- Вы не боитесь отказов и возражений + умеете договариваться

! Условия оплаты договорные.