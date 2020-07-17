Каналу 2 года, но подписчиков мало и очень слабенько добавляются.
Реклама в ФБ
Необходима настройка таргетинговой рекламы в ФБ на получение лидов.
География показа ограничена.
Группа лиц так же - строительная тематика, оконщики
Сайт производителя окон - okna-kontinent.com.ua
ЦА - В2В
Нужна не просто настройка, а получение результата. Поэтому оплату просьба привязывать к достижению целей. Например 1 лид - такая-то оплата. Или гарантировано мы получаем за месяц столько лидов, конверсий - такая-то оплата....
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