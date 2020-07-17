Реклама в ФБ

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт23 заявки1022 просмотра

Необходима настройка таргетинговой рекламы в ФБ на получение лидов.

География показа ограничена.

Группа лиц так же - строительная тематика, оконщики

Сайт производителя окон - okna-kontinent.com.ua

ЦА - В2В

Нужна не просто настройка, а получение результата. Поэтому оплату просьба привязывать к достижению целей. Например 1 лид - такая-то оплата. Или гарантировано мы получаем за месяц столько лидов, конверсий - такая-то оплата....

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Алин
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Лилия
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Зуфар
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Яна
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Илья
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
Кристина
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Наталья
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Максим
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад