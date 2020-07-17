Реклама в ФБ

Здравствуйте! Есть такая задача: нужно отобрать группы вконтакте для рекламы онлайн-курса по словесной импровизации. Возможные методы, как их искать, написаны ниже. Интересуют тематики: - пикап-курсы (нужно именно обучение пикапу. ...