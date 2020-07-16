Ведение соц. сети ФБ и инстаграмм

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Закрыт16 заявок703 просмотра

Требуется профессиональное ведение группы в соц. сети.

Тематика - окна ПВХ (сайт - okna-kontinent.com.ua)

желателен человек с опытом в данной области.

идеи для контента, график выхода постов, проф. оформление.

Посты должны быть разного характера - фото, текст, видео, анимация ...

В заявке подавать ссылки на группы которые ведете или если вели (указать период)

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
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