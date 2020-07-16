Необходимо разработать и провести SMM-акцию для фитнес-клуба

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок745 просмотров

Необходимо придумать и запустить акцию в соцсетях, для привлечения клиентов в фитнес-клуб.

Параметры акции:

1. Соцсети – vk.com, instagram.com;

2. Период проведения акции – 7 дней;

3. Целевая аудитория – женщины/мужчины 23-36, которые проживают в шаговой доступности от фитнес-клуба (Санкт-Петербург, Васильевский остров) ;

4. Основной критерий успешности акции – увеличение числа обращений из соцсетей vk.com, instagram.com потенциальных клиентов, заинтересованных в посещении клуба.

Необходимо придумать акцию и, прежде чем запустить, потребуется ответить на следующие вопросы:

1. Каким будет рекламное сообщение, его содержание, для пользователей, чем будем "цеплять", "привлекать";

2. Каким будет формат рекламного сообщения: фото, видео, текст, комбинация чего-то из этого;

3. Какой будет механика акции: каким способом будем доводить до целевой аудитории рекламное сообщение, как будем попадать в потенциальных клиентов, которые проживают в шаговой доступности от клуба, через соцсети, пошаговый сценарий акции;

4. Каковы будут затраты по проведению рекламной акции: деньги, призы (если они есть) и т.д.;

5. Как будем мониторить эффективность акции: как мы поймем сколько человек обратилось по акции, сколько пришло в клуб, сколько купило абонементы;

Перечень услуг и цены фитнес-центра см.в аттач. Срок на запуск акции – 3 дня. Приоритет частным SMM-специалистам из Санкт-Петербурга с опытом и качественным релевантным портфолио.

В отклике пишите ваши пожелания по цене за эту работу.

5 лет назад
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