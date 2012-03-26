Информационная картинка для конкурса

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок218 просмотров
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Необходимо создать информационную картинку под конкурс для размещения вот на этом сайте http://konkurs.allvrn.ru/.

Сам конкурс проходит тут http://vk.com/vezdevoz (что бы вы понимали суть конкурса, там прописаны все условия). Как пример, можно использовать аватар из группы в контакте.

Смотря на изображение, человек должен понимать суть конкурса. Так же необходимо, чтобы картинка вписывалась в общий стиль тех конкурсов, которые размещены на этом сайте.

Общий дизайн иллюстрации должен быть приемственным по стилю с сайтом нашей компании http://www.vezdevoz.ru/

Размеры картинки 750*360 pix

12 лет назад
bluff
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад