Информационная картинка для конкурса

Необходимо создать информационную картинку под конкурс для размещения вот на этом сайте http://konkurs.allvrn.ru/.

Сам конкурс проходит тут http://vk.com/vezdevoz (что бы вы понимали суть конкурса, там прописаны все условия). Как пример, можно использовать аватар из группы в контакте.

Смотря на изображение, человек должен понимать суть конкурса. Так же необходимо, чтобы картинка вписывалась в общий стиль тех конкурсов, которые размещены на этом сайте.

Общий дизайн иллюстрации должен быть приемственным по стилю с сайтом нашей компании http://www.vezdevoz.ru/

Размеры картинки 750*360 pix