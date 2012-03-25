Художественное офрмление интерактивн. книги (iPad)

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок242 просмотра
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Ищется художник для полного художественного оформления детской интерактивной книги для iPad.

Пока ориентируемся на 15 экранов.

Сроки не горят.

Интересует стоимость и примеры работ подобного плана.

Ориентируемся на долгосрочное сотрудничество.

12 лет назад
Dundik
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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