Нарисовать баннер-картинку (не флеш)

Здравствуйте,

Требуется нарисовать картинку на главную страницу сайта - tr-style.ru вместо баннера.

1. По размеру такая же как баннер.

2. На рисунке должна быть отображена схема работы магазина. Схема следующая:

- Выбираете товар

- Оформляете заказ

- Оплачиваете

- Отправляем Вам из США в любую точку России и СНГ

- Получаете заказ курьером или на почте.

3. Предполагаю что на рисунке должны присутствовать нарисованные люди, компьютеры, деньги, флаги США и России, посылки и т.д

4. Цветовые тона близкие к тонам главной страницы.

Что-то отдаленно похожее на этих сайтах:

shopfans.ru

zapp.ru

Просьба сразу указывать стоимость и сроки. Также ссылку на портфолио.

Спасибо.