Нарисовать баннер-картинку (не флеш)

Необходимо отрисовать две картинки, векторизировать их, и оптимизировать под плоттерную резку. Выходной формат: eps, cdr Готовые винилки будут клеиться на автомобиль. Изобразить необходимо двух симпатичных смешных мышей. Итоговые изображения должны быть в том же стиле, что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Требуется нарисовать картинку на главную страницу сайта - tr-style.ru вместо баннера.
1. По размеру такая же как баннер.
2. На рисунке должна быть отображена схема работы магазина. Схема следующая:
- Выбираете товар
- Оформляете заказ
- Оплачиваете
- Отправляем Вам из США в любую точку России и СНГ
- Получаете заказ курьером или на почте.
3. Предполагаю что на рисунке должны присутствовать нарисованные люди, компьютеры, деньги, флаги США и России, посылки и т.д
4. Цветовые тона близкие к тонам главной страницы.
Что-то отдаленно похожее на этих сайтах:
Просьба сразу указывать стоимость и сроки. Также ссылку на портфолио.
Спасибо.
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