Нарисовать калькулятор стоимости авто.

# 1 — $ 50

Нужна картинка - "калькулятор - расчета стоимости автомобиля"

Сайт http://tutauto.ru/ распологаться калькулятор будет в правом верхнем углу сайта.

По размерам - менее "он-лайн консультанта" - (в его открытом виде), чтоб не наслаивались)

расположенном в правом нижнем углу сайта - (зайдите - посмотрите)

Картинка в стиле сайта, в стиле "консультанта" - заманчиво предлагающая быстро сосчитать стоимость авто.

Кнопки калькулятора:

-марка-

-модель-

-год выпуска-

-СЧИТАТЬ-

...ну можно к примеру еще добавить кнопок для красоты, по желанию...но основные эти четыре!

Кнопка "СЧИТАТЬ" должна быть значимой, выделяться среди остальных!

Новые мысли приветствуются!!!

Да, табло калькулятора должно приглашать к расчету:

пример текста:

"ПРОСЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ АВТО"

или

"КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ АВТО"

И еще:

прежде чем рисовать, посмотрите в яндекс -картинках примеры,

(забив в поиске "калькулятор")

там их предостаточно...