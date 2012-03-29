Нарисовать калькулятор стоимости авто.

Необходимо создать дизайн к браузерной онлайн игре. Тематика: космос. Необходимы иллюстрации, прототипы интерфейсов, элементы интерфейсов. Подробности при личном общении. Пример требуемой сложности на примере детализированной работы: http://starcraftmazter.net/images/4chan/wallpapers/space_fleet.png В приоритете исполнители с хорошим портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна картинка - "калькулятор - расчета стоимости автомобиля"
Сайт http://tutauto.ru/ распологаться калькулятор будет в правом верхнем углу сайта.
По размерам - менее "он-лайн консультанта" - (в его открытом виде), чтоб не наслаивались)
расположенном в правом нижнем углу сайта - (зайдите - посмотрите)
Картинка в стиле сайта, в стиле "консультанта" - заманчиво предлагающая быстро сосчитать стоимость авто.
Кнопки калькулятора:
-марка-
-модель-
-год выпуска-
-СЧИТАТЬ-
...ну можно к примеру еще добавить кнопок для красоты, по желанию...но основные эти четыре!
Кнопка "СЧИТАТЬ" должна быть значимой, выделяться среди остальных!
Новые мысли приветствуются!!!
Да, табло калькулятора должно приглашать к расчету:
пример текста:
"ПРОСЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ АВТО"
или
"КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ АВТО"
И еще:
прежде чем рисовать, посмотрите в яндекс -картинках примеры,
(забив в поиске "калькулятор")
там их предостаточно...
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