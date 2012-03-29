Нарисовать калькулятор стоимости авто.

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен16 заявок1601 просмотр
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#1$50

Нужна картинка - "калькулятор - расчета стоимости автомобиля"

Сайт http://tutauto.ru/ распологаться калькулятор будет в правом верхнем углу сайта.

По размерам - менее "он-лайн консультанта" - (в его открытом виде), чтоб не наслаивались)

расположенном в правом нижнем углу сайта - (зайдите - посмотрите)

Картинка в стиле сайта, в стиле "консультанта" - заманчиво предлагающая быстро сосчитать стоимость авто.

Кнопки калькулятора:

-марка-

-модель-

-год выпуска-

-СЧИТАТЬ-

...ну можно к примеру еще добавить кнопок для красоты, по желанию...но основные эти четыре!

Кнопка "СЧИТАТЬ" должна быть значимой, выделяться среди остальных!

Новые мысли приветствуются!!!

Да, табло калькулятора должно приглашать к расчету:

пример текста:

"ПРОСЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ АВТО"

или

"КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ АВТО"

И еще:

прежде чем рисовать, посмотрите в яндекс -картинках примеры,

(забив в поиске "калькулятор")

там их предостаточно...

12 лет назад
smaks
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
pawelk
41 годБеларусь
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
#1
Павел отлично понимает задачу! Во время вносит изменения, работает быстро и качественно! Рекомендую!
Отличный заказчик. Оперативно дает комментарии и вносит предложения по улучшению работы. Приятно было сотрудничать. Всячески рекомендую!
Заявки фрилансеров
pawelk
41 годБеларусь
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
#1