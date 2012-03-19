Графика для игры-квеста

Необходимо создать дизайн к браузерной онлайн игре. Тематика: космос. Необходимы иллюстрации, прототипы интерфейсов, элементы интерфейсов. Подробности при личном общении. Пример требуемой сложности на примере детализированной работы: http://starcraftmazter.net/images/4chan/wallpapers/space_fleet.png В приоритете исполнители с хорошим портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать графику на 6 квестов в игре
Каждый квест это задник, персонаж
+ 1 диалоговое окно в том же ключе
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