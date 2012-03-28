Нарисовать комикс из 5 кадров

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки219 просмотров
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Требуется нарисовать комикс из пяти кадров для наглядного описания принципа работы сайта etiuslugi.ru. Комикс будет опубликован на описательной странице сайта "Как работает сайт".

Сценарий и наброски карандашом в приложении. Сразу оговорюсь, что не стоит задача просто обработать нарисованное, а задача нарисовать. Наброски даны исключительно для понимания, что требуется рисовать. Я вижу этот комикс в стиле черно-белых контурных рисунков грубоватыми размашистыми мазками. Но готов обсуждать варианты.

Пожалуйста, вместе с отзывом присылайте или оставляйте ссылку на уже выполненные работы подобного плана для понимания стиля.

12 лет назад
psergio
Сергей 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
bockko
51 годМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$35
2 дня
Приятный, своеобразный и выразительный стиль рисунков. Очень оперативная работа, понимание пожеланий заказчика с полуслова, четкое соблюдение заявленных сроков, быстрое исправление замечаний (да их и не было почти - так, по-мелочам). С Александром приятно работать, рекомендую.
С такими заказчиками как Cергей приятно не только работать,но и общаться.Очень грамотно ставится задача,оплата моментом.После общения остаётся хорошее настроение.Да, все бы такие были!! Желаю Сергею удачи и рекомендую исполнителям.
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