Нарисовать комикс из 5 кадров

Требуется нарисовать комикс из пяти кадров для наглядного описания принципа работы сайта etiuslugi.ru. Комикс будет опубликован на описательной странице сайта "Как работает сайт".

Сценарий и наброски карандашом в приложении. Сразу оговорюсь, что не стоит задача просто обработать нарисованное, а задача нарисовать. Наброски даны исключительно для понимания, что требуется рисовать. Я вижу этот комикс в стиле черно-белых контурных рисунков грубоватыми размашистыми мазками. Но готов обсуждать варианты.

Пожалуйста, вместе с отзывом присылайте или оставляйте ссылку на уже выполненные работы подобного плана для понимания стиля.