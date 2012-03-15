Перерисовать рисунок

Необходимо создать табличку формата А4 на которой будет нарисовано такси, водитель, а на заднем сиденье пациент с перевязанной щекой. Картина в мультяшном стиле. Данный клипарт с пациентом я где то видел, но найти не смог. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Т.з в прикрепленном файле, 500р. за выполнение.
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