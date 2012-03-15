Перерисовать рисунок

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок311 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Т.з в прикрепленном файле, 500р. за выполнение.

12 лет назад
cereberlum
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нарисовать такси с пациентом. Приватно для Кати

    Необходимо создать табличку формата А4 на которой будет нарисовано такси, водитель, а на заднем сиденье пациент с перевязанной щекой. Картина в мультяшном стиле. Данный клипарт с пациентом я где то видел, но найти не смог. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Портрет по фотографии

    Нужно нарисовать портрет по предоставленной фотографии. От вас — примеры работ, стоимость и сроки. Предпочтение отдается художникам из Санкт-Петербурга. Остальная информация — по запросу в ЛС.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать красивую надпись в шапке сайта

    $5

    Есть такая шапка сайта: http://slovapesen.com/images/header.jpg Хочу в центре видеть надпись «Слова Песен» — слова в 2 строки, может быть что-то в стиле граффити, но при этом хорошо читаемое, гармонично смотрящееся с девочками по бокам, и профессионально ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • По фотографии рисовать простые шаржи

    $50

    Здравствуйте. Требуется человек который может по фотографии рисовать простые шаржи (только лицо) по фото и присылать их нам в Corel Draw. Требования к шаржу: позитивный (не злой), схожие черты. Бюджет на каждый шарж: 700 руб. ...

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать баннер для сайта.

    Доработать готовый баннер 557х281 для сайта. Баннер является слайдом, состоит из двух небольших фотографий на белом фоне и трех блоков текста. Требуется обработать перспективу объекта размещаемого над другим объектом(тень, цвет, освещение), чтобы смотрелось более реалистично, также ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовать картинку для нанесения на майку

    Добрый день, срочно ищу дизайнера, который мог бы отрисовать картинку для нанесения на майку: 1. спереди: надпись : "Девичник в Москве", ниже идет картинка( либо как по ссылке, но надо будет присоединить еще одну девушку-подружку невесты в розовом ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Картинка в виде комикса

    Требуется комикс с пошаговым описание как происходит работа с регионами, в плане прием заказа и отправка в регион. Комикс состоит из ~13 действий. Пишите Ваши цены.

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Иллюстрация к рекламному объявлению

    нужно примерно следующее. Слева нарисовать как дует ветер(типа соловья разбойника), затем стих и потом окно а за ним девочка прыгает(вобщем играет) типа как в советском мультике про кино, где ее еще не могли никак заставить...:)) 500 ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад