Картинки

$18
Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок233 просмотра
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Необходимо оперативно выполнить 3-и картинки.

Размер для всех: 289*145 px

Формат: jpg

12 лет назад
avs-xsf
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
dev_n
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
52 отзыва
12 лет назад
$18
2 дня
Грамотно и главное оперативно.
Оплатил вовремя. Всем рекомендую)
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