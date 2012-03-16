Нарисовать для каталога

В приложенном архиве пример. Нужно что-то типа этого:

1-е изображение- 3-4 визитки с произвольной информацией на них

2-е изображение-3 календаря (квартальный, карманный, перекидной) с произвольной графикой

3-е изображение- блокнот, диплом, меню для кафе, книга (часть с тиснением золотом, часть с тиснением обычным)

4-е изображение- брошюра, буклет, открытка, конверт с произвольной информацией на них

Рамку, телефон и т.д. не надо. Только картинки.