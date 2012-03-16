Нарисовать для каталога

Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В приложенном архиве пример. Нужно что-то типа этого:

1-е изображение- 3-4 визитки с произвольной информацией на них

2-е изображение-3 календаря (квартальный, карманный, перекидной) с произвольной графикой

3-е изображение- блокнот, диплом, меню для кафе, книга (часть с тиснением золотом, часть с тиснением обычным)

4-е изображение- брошюра, буклет, открытка, конверт с произвольной информацией на них

Рамку, телефон и т.д. не надо. Только картинки.

12 лет назад
r40
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$30
2 дня
Все прекрасно, как всегда! Рад сотрудничеству, спасибо!
Приятно работать. Все снова отлично. Спасибо.