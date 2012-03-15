Нарисовать гнома с эмоциями

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо дорисовать контур бассейна из приложенного файла. Образец рисунка в приложении. Нужен готовый вариант в течение часа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать небольшого доброго гнома и его эмоции в векторе, для последуйщей его анимации (нашим аниматором) Контекст задания: Гном должен будетдержать в руках садовые ножницы и одобрять или неодобрять ответы теста на сайте. В курсе по обрезке деревьев.
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