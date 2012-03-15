Нарисовать гнома с эмоциями

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки199 просмотров
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Нарисовать небольшого доброго гнома и его эмоции в векторе, для последуйщей его анимации (нашим аниматором) Контекст задания: Гном должен будетдержать в руках садовые ножницы и одобрять или неодобрять ответы теста на сайте. В курсе по обрезке деревьев.

12 лет назад
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Jozhuk
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Гном получился добрый забавный. В анимации очень живой. Большое спасибо!