Нужно придумать дизайн украшения авто

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок232 просмотра
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вот авто http://www.chery.ru/models/tiggo/flash-exterior

цвет серебро

тематика ветеринарная помощь, цвета голубой, синий, ораньжевый, если красный, только надписи

можно рисунки, можно услуги

цену пишите, плачу только ЯД

Люди без примеров в портфолио, не оставляйте заявки

Flash
12 лет назад
richdad2
Дмитрий 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад